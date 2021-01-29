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Жительница ХМАО перечислила мошенникам-«брокерам» почти 7 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено по факту крупного мошенничества в Ханты-Мансийском автономном округе. Жительница Пыть-Яха перечислила мошенникам почти 7 млн рублей.

53-летняя женщина планировала заработать на фондовом рынке. Ей поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил женщине создать портфель акций, который якобы мог бы принести доход до января 2021 года. Потерпевшая взяла кредит в банке на сумму более 2 млн рублей и внесла на счет мошенников порядка 7 млн рублей.

В конце 2020 года «брокеры» начали предъявлять жительнице ХМАО претензии о том, что ее портфель стал убыточным. Об этом пишет Muksun.fm. Заявительница пыталась вывести средства со счета, но не смогла это сделать. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы в отношении «брокеров» возбуждено уголовное дело.

28 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в Ижевске. 25-летний местный житель увидел в социальных сетях предложение дохода от инвестиций. Мужчина перечислил неизвестным лицам 490 тыс. рублей.

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