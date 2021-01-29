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Шойгу открыл день военной приемки минутой молчания в память о Лановом

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Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Единый день военной приемки военной продукции минутой молчания в память о народном артисте СССР Василии Лановом.

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«Василий Семенович — человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России», — цитирует главу ведомства телеканал «Звезда» в пятницу, 29 января.

Шойгу подчеркнул, что Лановой являлся членом Общественного совета при Минобороны РФ. Также он отметил вклад актера в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Он выступал в наших коллективах, он постоянно участвовал во всех наших мероприятиях, внося тем самым существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния Вооруженных сил. А самое главное — в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров», — заявил министр обороны.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Он был госпитализирован с коронавирусом в начале января.

Прощание с Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы. Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.

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