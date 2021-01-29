Минпросвещения не будет сдвигать начало учебного года из-за выборов в Госдуму

Начало учебного года в России сдвигать не планируется, несмотря на сентябрьские выборы в Государственную думу. Об этом заявил ТАСС в пятницу, 29 января, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Начало учебного года — традиционно 1 сентября», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

9 ноября 2020 года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным она предложила на период многодневного голосования предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где размещены избирательные участки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря высказала мнение, что дополнительные школьные каникулы на период многодневного голосования не нужны.

В начале декабря стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

В сентябре 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России.

Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.