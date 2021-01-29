Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Общество
Минпросвещения не будет сдвигать начало учебного года из-за выборов в Госдуму
Общество
Возбуждено новое уголовное дело по факту кражи из «самолета Судного дня»
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

Минпросвещения не будет сдвигать начало учебного года из-за выборов в Госдуму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало учебного года в России сдвигать не планируется, несмотря на сентябрьские выборы в Государственную думу. Об этом заявил ТАСС в пятницу, 29 января, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Удаленный подступ: в каких регионах пока не готовы проводить электронное голосование
В местных избиркомах оценили сложности перехода к новой системе

«Начало учебного года — традиционно 1 сентября», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

9 ноября 2020 года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным она предложила на период многодневного голосования предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где размещены избирательные участки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря высказала мнение, что дополнительные школьные каникулы на период многодневного голосования не нужны.

В начале декабря стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

В сентябре 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России.

Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021