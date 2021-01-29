Жителя Псковской области осудили на семь лет за госизмену

Суд в Пскове приговорил к семи годам колонии жителя Печоры Сергея Лыхмуса, имеющего гражданство России и Эстонии, за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 29 января.

«Псковским облсудом Сергею Лыхмусу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, он полностью признал вину.

В пресс-службе суда агентству пояснили, что приговор не вступил в силу и его можно обжаловать в установленный законом срок.

В суде отметили, что Лыхмуса осудили 29 января по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее, 26 января, Ярославский областной суд сообщил об условном лишении свободы двух бывших сотрудников завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут использоваться в том числе при создании оружия. Суд вынес приговор в декабре 2020 года, а в январе 2021-го он вступил в силу.

Металлурга Александра Виноградова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и со штрафом 800 тыс. рублей. Его коллегу Александр Красильникова — к трем годам условно с испытательным сроком 2,5 года.