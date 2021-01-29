Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

Журналист Маргарита Симоньян не может выражать официальную позицию России по Донбассу, заявил в пятницу, 29 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова Симоньян о том, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) хотят жить у себя дома, быть частью России.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит (в Кремле. — Ред.). Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине по урегулированию внутриукраинского кризиса», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва занимает последовательную позицию по защите русского населения ДНР.

Журналист также задал вопрос о мнении Кремля по вопросу названия форума, на котором Симоньян сделала свое заявление — «Русский Донбасс».

«Не прямо и не косвенно этого вопроса не стоит, что касается названия, то абсолютно нормальное, здесь ничего слух не режет, там подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих <…> Всегда это было русскоязычными регионами Украины, здесь всегда жило много русских. Всегда во всех переписях фиксировалось», — добавил Песков.

В середине декабря 2020 года Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом в закон не включена «формула Штайнмайера», прописанная в Минских соглашениях и регулирующая порядок проведения местных выборов в регионе.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота, в 2014 году. Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите в декабре прошлого года, так и в рамках Минских договоренностей.