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Власти Подмосковья заявили об автоматическом продлении федеральных льгот

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Федеральные льготы в Московской области будут продлены автоматически, для получения региональных льгот гражданам необходимо будет подать соответствующие заявления, заявила 29 января министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

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В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «360», она сообщила, что на сегодняшний момент продляются автоматически федеральные ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, меры социальной поддержки инвалидам в связи с продлением инвалидности в беззаявительном режиме и субсидии по ЖКХ для тех семей, в чьих доходах оплата жилищно-коммунальных услуг превышает 22%.

Для получения региональных льгот жителям необходимо подавать соответствующие заявления.

«Всё это можно сделать через портал государственных и муниципальных услуг, а также обратиться в МФЦ либо в наше территориальное управление», — добавила она.

Ранее часть региональных льгот продлевались в Москве и Подмосковье в автоматическом режиме из-за ситуации с распространением коронавируса.

19 января Минтруд выступил за продление упрощенного получения инвалидности — в условиях противоэпидемических мер их действие предложили пролонгировать до 1 октября 2021 года. Временный порядок был введен 9 апреля 2020 года и в данный момент действует до 1 марта 2021 года.

До 1 апреля 2021 года продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал в начале января премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет президент России Владимир Путин подписал в октябре прошлого года.

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