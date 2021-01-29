Жительницу Оренбуржья осудили за истязания младенца

В Оренбургской области вынесен приговор в отношении 22-летней женщины, которая истязала своего сына. У младенца выявили закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга и линейный перелом теменной кости.

По данным следствия, в сентябре 2019 года жительница Соль-Илецка переодевала сына, которому на тот момент было меньше одного месяца, и уронила ребенка. У малыша обнаружили травмы головы. С 29 января по 26 февраля 2020 года, а также с 1 марта по 20 апреля женщина умышленно истязала мальчика, кричала на него, оскорбляла. У ребенка постоянно были кровоподтеки и ссадины. Один из случаев истязания на видео сняла знакомая подсудимой, у которой та проживала с ребенком. После публикации ролика в интернете в следственный комитет поступило 36 обращений от граждан. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Женщина полностью признала свою вину, однако причины агрессии объяснить не смогла. У подсудимой в ходе экспертизы было выявлено психическое расстройство, однако она признана вменяемой. Суд ограничил в родительских правах мать и отца ребенка. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.