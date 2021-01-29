Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Театре имени Вахтангова

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который скончался 28 января, пройдет в Театре имени Вахтангова 1 февраля. Об этом сообщается на сайте театра.

«Прощание с народным артистом СССР Василием Семеновичем Лановым пройдет 1 февраля с 10:00 до 12:00 в Театре Вахтангова», — говорится в заявлении от 29 января.

Отмечается, что Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Лановой скончался 28 января из-за COVID-19. Ему было 87 лет. Артист был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с супругой Ириной Купченко.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Ланового можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.

Народный артист России Юрий Назаров, в свою очередь, назвал Ланового человеком совести. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что актер был образцом гражданского мужества.

Свои соболезнования родным и близким Ланового принес президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что актер останется в памяти несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего — Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что глава государства был поклонником артистического таланта Ланового и отметил, как много сил актер тратил на общественную деятельность.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы. Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.