Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Мир
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Австрии

Более 450 дольщиков ЖК «Видный город» в Подмосковье получат ключи от квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале февраля 2021 года дольщикам ЖК «Видный город» в Московской области должны выдать ключи от квартир. Запись на получение стартовала в пятницу, 29 января.

Воздушные рамки: новостройки оборудуют системой против распространения вирусов
Механическая вентиляция позволит избавиться и от неприятных запахов из соседних квартир

Как сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, с 3 февраля начнется выдача соинвесторам корпуса № 2.2. Ключи от своего жилья получат 450 человек.

По словам гендиректора фонда Константина Тимофеева, строительство многоэтажки завершилось в конце прошлого года. Получить в нем квартиры должны 454 человека, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В общей сложности в ЖК «Видный город» 17 домов на 3176 квартир. Дольщиками числятся 3,4 тыс. человек. В 2019 году был введен в эксплуатацию седьмой корпус, что восстановило права 494 человек, в конце 2020-го — еще шесть корпусов, что обеспечило права 1,5 тыс. дольщиков.

В декабре сообщалось, что в Московской области около 350 обманутых дольщиков ЖК «Королев» получат компенсационные выплаты, а владельцы квартир в ЖК «Пушкарь» — ключи от своего жилья.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021