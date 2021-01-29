Более 450 дольщиков ЖК «Видный город» в Подмосковье получат ключи от квартир

В начале февраля 2021 года дольщикам ЖК «Видный город» в Московской области должны выдать ключи от квартир. Запись на получение стартовала в пятницу, 29 января.

Как сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, с 3 февраля начнется выдача соинвесторам корпуса № 2.2. Ключи от своего жилья получат 450 человек.

По словам гендиректора фонда Константина Тимофеева, строительство многоэтажки завершилось в конце прошлого года. Получить в нем квартиры должны 454 человека, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В общей сложности в ЖК «Видный город» 17 домов на 3176 квартир. Дольщиками числятся 3,4 тыс. человек. В 2019 году был введен в эксплуатацию седьмой корпус, что восстановило права 494 человек, в конце 2020-го — еще шесть корпусов, что обеспечило права 1,5 тыс. дольщиков.

В декабре сообщалось, что в Московской области около 350 обманутых дольщиков ЖК «Королев» получат компенсационные выплаты, а владельцы квартир в ЖК «Пушкарь» — ключи от своего жилья.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.