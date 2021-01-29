Новый генсек Федерации бокса России рассказал о целях турнира с блогерами

Новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев 29 января рассказал о миссиях турнира «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров.

«Бокс — это уникальный вид спорта, он помогает социализировать людей. В данном случае 20 февраля это мероприятие покажет, что бокс умеет еще и воспитывать даже своеобразных людей, блогеров с определенной историей. Это первое. Второе — мероприятие направлено на популяризацию бокса. Чем больше таких мероприятий будет, тем больше будет людей заниматься боксом. Это две миссии этого мероприятия», — приводит телеканал РЕН ТВ его слова.

Он подчеркнул, что бокс — это спорт джентльменов, в котором даже заклятые враги могут выяснить свои отношения на ринге и перед последним раундом они всегда жмут руки.

«Соперничество идет только на ринге, за его пределами они — друзья, а не соперники. Федерация бокса России поддерживает такие мероприятия, дальше мы надеемся, что будем проводить что-то подобное», — добавил Щекутьев.

Ранее в этот же день Щекутьева единогласным решением выбрали генеральным секретарем Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который в декабре 2020 года был избран президентом Международной ассоциации бокса.

Накануне Федерация бокса России сообщила, что турнир «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках турнира встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.