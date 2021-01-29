Жители Липецке за сутки перевели мошенникам почти 1 млн рублей

В Липецке за сутки зарегистрировано два случая телефонного мошенничества. Потерпевшие перевели на неизвестные счета более 920 тыс. рублей.

Первой жертвой злоумышленников стала 36-летняя липчанка. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом переактивации взломанного лицевого счета он уговорил женщину перевести 707 тыс. рублей на указанные им банковские номера. Об этом пишет GOROD48.

19-летнему жителю Липецка также позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Под предлогом автоотключения заявок на кредит он добился от потерпевшего перевода 217 тыс. рублей. Липчанин перечислил средства с помощью банкомата на семь абонентских номеров.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 25-летний мужчина перевел неизвестным лицам 490 тыс. рублей. Он увидел в социальной сети информацию о возможностях дохода от инвестиций.