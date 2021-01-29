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Якутянка перевела мошенникам 65 тыс. рублей для получения дивидендов от «МММ»

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Жертвой телефонных мошенников стала 70-летняя жительница Нерюнгри (Якутия). Она перевела свои накопления злоумышленникам в надежде получить дивиденды от банка МММ.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Нерюнгринскому району, пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудником министерства финансов. Неизвестная убедила якутянку в том, что в банке МММ у нее лежат накопления в размере $14 108, пишет ИА SakhaNews.

Женщина вспомнила, что когда-то действительно вкладывалась в МММ, и поверила мошеннице. По ее инструкции пенсионерка открыла в банке валютный счет, а затем, якобы в качестве оплаты услуг за перевод валюты, перевела злоумышленникам около 65 тыс. рублей.

Пожилая якутянка поняла, что ее обманывают, после того как звонившая попросила перевести еще 64 тыс. рублей.

27 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники по телефону смогли обмануть пенсионерку и выманили у нее 3,3 млн рублей. В похожей ситуации оказался житель Воркуты. Как стало известно в тот же день, мужчина за несколько месяцев оформил кредиты в двух банках и перевел злоумышленникам свыше 6 млн рублей.

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