Число преступлений в Рязанской области сократилось на 11%

В этом году в Рязанской области снизилось количество преступлений. Как пояснил начальник штаба регионального УМВД Андрей Краснов, добиться снижения показателей удалось благодаря профилактической деятельности.

«Количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, снизилось на 11,3%. А число правонарушений, совершенных на улицах, — на 26,1%. Рязанская область находится на третьем месте в ЦФО по раскрываемости преступлений», — доложил Краснов.

К уголовной ответственности удалось привлечь 45 участников организованных групп, в том числе восьмерых организаторов. Однако преступления в сфере нелегальной миграции выросли на 25,5%, передает РИА «7 новостей».

В Московской области сотрудники полиции в течение 2020 года благодаря геномной экспертизе установили 15 человек, совершивших преступления. В Бюро судебно-медицинской экспертизы было передано более 2,5 тыс. образцов, содержащих геномную информацию. Количество преступлений в Подмосковье сократилось на 4%. В частности, на 15% снизилось число убийств, на 26% стало меньше разбойных нападений, на 24% — вымогательств.