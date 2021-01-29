Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Мир
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Австрии

Число преступлений в Рязанской области сократилось на 11%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году в Рязанской области снизилось количество преступлений. Как пояснил начальник штаба регионального УМВД Андрей Краснов, добиться снижения показателей удалось благодаря профилактической деятельности.

«Количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, снизилось на 11,3%. А число правонарушений, совершенных на улицах, — на 26,1%. Рязанская область находится на третьем месте в ЦФО по раскрываемости преступлений», — доложил Краснов.

К уголовной ответственности удалось привлечь 45 участников организованных групп, в том числе восьмерых организаторов. Однако преступления в сфере нелегальной миграции выросли на 25,5%, передает РИА «7 новостей».

В Московской области сотрудники полиции в течение 2020 года благодаря геномной экспертизе установили 15 человек, совершивших преступления. В Бюро судебно-медицинской экспертизы было передано более 2,5 тыс. образцов, содержащих геномную информацию. Количество преступлений в Подмосковье сократилось на 4%. В частности, на 15% снизилось число убийств, на 26% стало меньше разбойных нападений, на 24% — вымогательств.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021