В Уфе снежная «лавина» сошла с крыши морга на двух женщин и автомобиль

В Уфе с крыши морга сошла снежная «лавина», которая накрыла двух женщин, стоявших внизу, и припаркованный автомобиль, сообщает 29 января агентство «Башинформ».

Снег сорвался с кровли здания морга по улице Цветочной.

Пострадавших женщин — 1963 и 1991 годов рождения — бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи их отпустили домой, проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Повреждения получил автомобиль «Лада Гранта», припаркованный у здания.

В ведомстве также сообщили о другом случае схождения снега с крыши — в Советском районе, где снег упал на автомобиль Toyota Prius. В этом случае никто не пострадал.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что в Сыктывкаре владелица машины, пострадавшей от упавшей с крыши здания глыбы льда, отсудила у управляющей компании более 100 тыс. рублей за причиненный ущерб. Суд принял во внимание отсутствие у здания предупреждающих табличек и неправильно размещенную предупредительную ленту.