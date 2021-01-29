Подросткам разрешили посещать ТРЦ без родителей в Брянской области

Ограничения на посещение торговых центров и фудкортов подростками снимут в Брянской области 2 февраля. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ограничение было введено постановлением губернатора Александра Богомаза 9 ноября 2020 года и неоднократно продлевалось. Согласно документу, несовершеннолетним запрещалось посещать места массового скопления людей без сопровождения взрослых. Запрет действовал на торговые центры и фудкорты, пишет NASHBRYANSK.RU.

За минувшие сутки в России зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Московской области (1044).

C начала распространения коронавируса провели более 101,1 млн тестов на COVID-19.