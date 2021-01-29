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Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности в ДФО

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Президент России Владимир Путин 29 января на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение безопасности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

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«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. <…> Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», — сказал глава государства.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в ДФО складывается непросто, однако обо всех угрозах властям известно.

В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

22 января Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, на повестке дня стояли текущие вопросы социально-экономического развития России.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке

В конце сентября Мишустин утвeрдил нaциональную прoграмму рaзвития Дaльневосточного федeрального oкруга, ее плaнируется рeализовать в три этaпа до 2035 года.

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