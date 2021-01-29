Щекутьева избрали генеральным секретарем Федерации бокса России

Кирилл Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом 29 января сообщила пресс-служба организации.

Ранее в этот день прошла отчетно-выборная конференция в онлайн-формате в Москве. Отмечается, что его избрали единогласным решением.

Вместе с тем в состав исполкома вошли Умар Кремлев, Кирилл Щекутьев, Олег Саитов, Сумайд Халидов, Александр Прохоров, Саид Тулаков, Евгений Тимофеев, Абдулмуталим Абакаров и Татьяна Кириенко.

Щекутьеву 26 лет. Прежде он занимал пост заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

На новой должности Щекутьев сменил Умара Кремлева, который в декабре 2020 года был избран президентом Международной ассоциации бокса.