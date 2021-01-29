Китайские пилоты сымитировали атаку на авианосец США во время учений

Военнослужащие ВВС Китая сымитировали атаку на американский авианосец во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило в пятницу, 29 января, издание Financial Times.

Источники газеты, которые ознакомились с разведданными США и их союзников, рассказали, что учения прошли 23 января, через три дня после инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Они уточнили, что военные КНР отправили в этот день 11 самолетов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня. При этом на следующий день, 24 января, китайские военные направили в эту зону 15 самолетов.

Как отмечает издание, по данным источников, китайские военные использовали в качестве моделированной цели «группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt».

В конце декабря прошлого года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выразила решительный протест в связи с проходом американских кораблей через Тайваньский пролив и пообещала защищать национальный суверенитет страны.

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь отметил, что китайские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности и «в любой момент могут ответить на любую угрозу».