Жителей Тамбовской области предупредили о гололедице и снегопаде

В Тамбовской области в течение суток ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в регионе выпадет снег и образуется гололедица.

Согласно прогнозам, местами ожидается налипание осадков. Скорость ветра местами в дневные часы 29 января достигнет 17 м/с. В ночные часы температура опустится до –4 градусов. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По данным МЧС, гололедица и снег могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий. жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Водителей просят соблюдать скоростной режим и уделить внимание техническому состоянию автомобиля.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года в Москве выпало на 40% больше климатической нормы осадков. Самым снежным днем стало 14 января.