Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Австрии

Четыре человека пострадали в результате взрыва в четырехэтажном жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии. Об этом сообщает новостной портал ORF NÖ со ссылкой на пресс-секретаря Красного креста Нижней Австрии Соню Келлнер в пятницу, 29 января.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы. Их госпитализировали.

Еще восемь человек находятся под присмотром кризисной группы Красного креста в общественном здании Лангенцерсдорфа.

Причина взрыва устанавливается.

Посольство России в Вене выясняет информацию о гражданстве пострадавших при взрыве.

«Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

О взрыве стало известно ранее, в пятницу. Хлопок произошел около 08:00 (10:00 мск). Несколько этажей здания и крыша обрушились. На месте ЧП работают два вертолета, спасатели и поисковые собаки.