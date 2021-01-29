Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Австрии
Четыре человека пострадали в результате взрыва в четырехэтажном жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии. Об этом сообщает новостной портал ORF NÖ со ссылкой на пресс-секретаря Красного креста Нижней Австрии Соню Келлнер в пятницу, 29 января.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы. Их госпитализировали.
Еще восемь человек находятся под присмотром кризисной группы Красного креста в общественном здании Лангенцерсдорфа.
Причина взрыва устанавливается.
Посольство России в Вене выясняет информацию о гражданстве пострадавших при взрыве.
«Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
О взрыве стало известно ранее, в пятницу. Хлопок произошел около 08:00 (10:00 мск). Несколько этажей здания и крыша обрушились. На месте ЧП работают два вертолета, спасатели и поисковые собаки.