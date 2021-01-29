В России отзовут более 82 тыс. автомобилей Lexus и Toyota

Компания «Тойота Мотор», которая является официальным представителем брендов Lexus и Toyota на российском рынке, отзовет для ремонта 82 405 автомобиля Lexus LX570 и Toyota LC200, проданных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Об этом 29 января сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что такие машины были оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем, которые со временем могут растрескаться.

«При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — говорится в сообщении.

Дилеры Lexus и Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной замены форсунок омывателя.

В «Тойота Мотор» отметили, что такие кампании носят превентивный характер и призваны предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля.

20 января Toyota представила гоночный автомобиль для профессионального дрифта на базе модели GR Supra.

Модель оснащается 1015-сильным бензиновым мотором и секвентальной пятиступенчатой коробкой передач.