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Новые захоронения остановили на кладбище в Липецке из-за подтопления

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В Липецке ведутся работы по осушению кладбища Желтые Пески. Новые захоронения временно приостановлены.

О затоплении участка стало известно 28 января. Вода залила самую низинную часть кладбища. На погост приехала спецтехника, которая занялась откачкой воды. Также на кладбище завозят песок, сообщает LipetskMedia.

В качестве одной из причин подтопления назвали погодные условия. Промерзший грунт не смог впитать большое количество осадков. На текущий момент специалистам удалось осушить самый проблемный участок площадью 50 кв. м. Подтопленные места засыпают песком, также с его помощью восстанавливают пострадавшие захоронения.

До нормализации ситуации новые захоронения приостановлены. Умерших будут хоронить на новом кладбище в Сселках.

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