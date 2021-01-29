В Кремле отреагировали на новое видео из дворца в Геленджике

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 29 января прокомментировал появление нового видео о дворце в Геленджике.

Ролик, сделанный на территории особняка, в пятницу был опубликован на YouTube-канале Mash. Отмечается, что дом в Геленджике, который сняли в новом ролике, не похож на то строение, которое показывал в своем видео блогер Алексей Навальный. Есть вероятность, что на опубликованных сегодня кадрах показывается недостроенная гостиница или дом отдыха.

Песков отметил, что еще не ознакомился с записью. Пресс-секретарь главы государства добавил, что не был в доме в Геленджике, и еще раз опроверг связь недвижимости с главой государства.

«Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь, дворец не имеет никакого отношения к (президенту России Владимиру) Путину, не имел и не имеет», — рассказал Дмитрий Песков.

25 января текущего года сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Более того, политик отметил, что не смотрел ролик блогера Алексея Навального. Президент России добавил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

Владимир Путин также рассказал об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих его связь с недвижимостью. Это, по словам президента, еще раз доказывает непричастность его самого и родственников к дворцу, о котором идет речь в видео Навального.

Ранее, 22 января, пресс-секретарь президента России заявил, что последнее «расследование» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.