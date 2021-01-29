Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась

Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина, пострадавшая в ДТП с грузовиком, умерла в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве региона 29 января.

Авария произошла ранее в этот день на трассе Барнаул–Бийск в Троицком районе.

Вместе с Кубриной в машине находились министр культуры Елена Безрукова и сотрудник ведомства Федор Зыков. Они направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В результате ДТП Безрукова получила переломы, Зыков — ушиб, обоих направили на амбулаторное лечение. Кубрину же в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение краевой больницы.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.