Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Мир
Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии

Концентратор кислорода закупили для Ульяновской областной больницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской областной больнице появился концентратор кислорода. Его установили в изоляторе консультативной поликлиники. Стоимость аппарата — около 70 тыс. рублей.

Как пояснили ulpravda.ru в больнице, концентратор способен производить до 5 л кислородно-воздушной смеси в одну минуту. Он предназначен для помощи в лечении сложных случаев заболеваний дыхательных путей.

Что касается самого изолятора, то его открыли в марте 2020 года. В отдельном помещении осматриваются пациенты с повышенной температурой и признаками ОРВИ. За это время специалисты оказали там помощь 542 больным, рассказала порталу заведующая консультативной поликлиникой ГУЗ УОКБ Надежда Глущенко.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что автопарк министерства здравоохранения Ульяновской области пополнился 20 новыми автомобилями «УАЗ». Транспорт поставили на учет и распределили между больницами и поликлиниками области. В общей сложности медучреждениям по поручению губернатора должны быть переданы 35 «УАЗов Патриот» и 43 «буханки».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021