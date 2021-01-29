Концентратор кислорода закупили для Ульяновской областной больницы

В Ульяновской областной больнице появился концентратор кислорода. Его установили в изоляторе консультативной поликлиники. Стоимость аппарата — около 70 тыс. рублей.

Как пояснили ulpravda.ru в больнице, концентратор способен производить до 5 л кислородно-воздушной смеси в одну минуту. Он предназначен для помощи в лечении сложных случаев заболеваний дыхательных путей.

Что касается самого изолятора, то его открыли в марте 2020 года. В отдельном помещении осматриваются пациенты с повышенной температурой и признаками ОРВИ. За это время специалисты оказали там помощь 542 больным, рассказала порталу заведующая консультативной поликлиникой ГУЗ УОКБ Надежда Глущенко.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что автопарк министерства здравоохранения Ульяновской области пополнился 20 новыми автомобилями «УАЗ». Транспорт поставили на учет и распределили между больницами и поликлиниками области. В общей сложности медучреждениям по поручению губернатора должны быть переданы 35 «УАЗов Патриот» и 43 «буханки».