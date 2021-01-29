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Жителя Омска будут судить за покупку фальшивых купюр

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В Омске передано в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который приобрел фальшивые купюры. Основную часть банкнот мужчина передал своему знакомому.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый приобрел не менее 12 купюр номиналом 5 тыс. рублей. Две купюры мужчина оставил у себя, остальные отдал 22-летнему знакомому, пишет ИА «Омскрегион». Использовать банкноты омич не успел в связи с задержанием.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство.

По данным МВД, в 2020 году самыми подделываемыми стали купюры номиналом 5000 рублей. За десять месяцев зарегистрировано почти 17,8 тыс. преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

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