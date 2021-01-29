В Дагестане завели уголовное дело на жарившего мясо на Вечном огне мужчину

В Дагестане завели уголовное дело на 58-летнего жителя Дербентского района, пожарившего мясо на Вечном огне. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Дербентского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»)», — говорится в публикации.

По версии следствия, 28 января мужчина жарил кусок мяса на «Вечном огне» у мемориала «Скорбящая мать», передает «Газета.ру».

Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре девушки-подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у монумента воинской и трудовой славы в Пензе. Они ставили на него ноги, кричали «Аллах акбар!», грели над ним руки и другие части тела. Одна из девушек выложила видеозапись с осквернением.