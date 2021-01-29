В Кремле рассказали об отношениях Путина и Ланового

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 29 января.

«Они хорошо знали друг друга, общались. Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, его твердой гражданской позиции, которую он скрывал, и того, сколько сил он тратил на общественную деятельность», — сказал Песков.

Лановой скончался 28 января из-за COVID-19. Ему было 87 лет.

Артист был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с супругой Ириной Купченко. У женщины диагностировали COVID-19 с 5% поражения легких.

Затем состояние Ланового стабилизировалось, но вскоре ему стало хуже. Артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Instagram, что смерть актера стала для него «горькой новостью».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал артиста мостом между двумя эпохами.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что народного артиста СССР можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни. Она назвала его кончину огромной потерей и выразила соболезнования родным и близким актера.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин рассказал, как Лановой помог при открытии театра Et Cetera. По его словам, этот «великий, известный артист» сыграл в первом спектакле этого театра, когда он только открывался и не имел собственного здания. Спектакль «Дядя Ваня» поставили в театре имени Пушкина с участием актера.

Лановой имел театральное образование и начал сниматься в кино еще во время учебы. Исполнил роли в таких картинах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. В 1985 году начал преподавать на кафедре сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Являлся лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.