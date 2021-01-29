Очередь в детские сады сократили на 1,3 тыс. человек в Астрахани

Количество мест в детских садах Астрахани значительно увеличили в 2020 году. Очередь малышей в возрасте до трех лет удалось сократить более чем на 1,3 тыс. человек.

За счет внутренних резервов было создано 240 дополнительных мест в нескольких детских садах и прогимназиях. Кроме того, власти выкупили помещения на улице Латышева для размещения четырех групп для дошкольников. Об этом сообщает «Астрахань 24». В 2021 году работа будет продолжена, планируется создать 90 дополнительных мест в существующих учреждениях.

Капитальный ремонт пройдет не только в детских садах, но и в помещениях, переданных в собственность администрации Ведется составление проектно-сметной документации на проведение работ в обособленных подразделениях школ № 28 и № 40.

Также продолжается работа по созданию комфортного и безопасного пребывания детей в учреждениях. Ремонт проведен в 44 учреждениях. В 2021 году капитальные работы пройдут в детских садах № 111 и № 112.

Два дошкольных учреждения строятся в Ленинском районе. Работы завершат в 2021 году. На финальном этапе находится строительство детского сада в микрорайоне Западный-2.