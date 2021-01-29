День снега отметят в Калужской области

Под Калугой в городе Кондрово в субботу, 30 января состоятся мероприятия, посвященные всероссийскому Дню снега. В программе празднования — лыжные старты и лепка снежных фигур.

Организаторы также подготовили интерактивные площадки, пообещали концерт, ярмарку и угощение с баранками, пишет газета «Весть». В 2020 году День снега праздновали в Калуге.

Всероссийский День снега проводится в рамках международного Дня снега (World Snow Day). Впервые эта акция по инициативе Международной федерации лыжного спорта прошла зимой 2012 года в предпоследнее воскресенье января. В 2018 году международный проект поддержало более 40 стран.