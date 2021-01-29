В Самаре предложили назвать улицу в честь Ланового

В Самаре одну из улиц предложили назвать в честь ушедшего из жизни актера Василия Ланового. Соответствующую идею жителей города озвучил 29 января сопредседатель местного штаба Ообщероссийского народного фронта Вадим Нуждин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что готов рассмотреть данную инициативу.

«Надо выбрать правильное решение, посоветоваться с людьми: если переименовывать улицу, это может создать неудобство. Мы не можем допустить, чтобы светлая память о человеке малейшее недовольство вызывала. Поручу, чтобы муниципалитет дал предложение», — сообщил Азаров «Газете.ру».

Он отметил, что Лановой часто приезжал в Самару и участвовал в параде Памяти в честь исторического парада 1941 года. По его словам, актер был удивительным человеком и настоящим героем.

«Я ему благодарен за внимание к жителям Самары. Искренне сопереживаю такой утрате», — добавил Азаров.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Прощание с народным артистом СССР состоится в Вахтанговском театре 1 февраля.

Народный артист России Юрий Назаров назвал Ланового человеком совести, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что актер был образцом гражданского мужества.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким артиста.