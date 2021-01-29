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В Самаре предложили назвать улицу в честь Ланового

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В Самаре одну из улиц предложили назвать в честь ушедшего из жизни актера Василия Ланового. Соответствующую идею жителей города озвучил 29 января сопредседатель местного штаба Ообщероссийского народного фронта Вадим Нуждин.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что готов рассмотреть данную инициативу.

«Надо выбрать правильное решение, посоветоваться с людьми: если переименовывать улицу, это может создать неудобство. Мы не можем допустить, чтобы светлая память о человеке малейшее недовольство вызывала. Поручу, чтобы муниципалитет дал предложение», — сообщил Азаров «Газете.ру».

Он отметил, что Лановой часто приезжал в Самару и участвовал в параде Памяти в честь исторического парада 1941 года. По его словам, актер был удивительным человеком и настоящим героем.

«Я ему благодарен за внимание к жителям Самары. Искренне сопереживаю такой утрате», — добавил Азаров.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Прощание с народным артистом СССР состоится в Вахтанговском театре 1 февраля.

Народный артист России Юрий Назаров назвал Ланового человеком совести, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что актер был образцом гражданского мужества.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким артиста.

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