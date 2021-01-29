Десять боеприпасов времен войны нашли на дне моря в районе Керчи

В районе Керчи на дне Черного моря спасатели обнаружили 10 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Они находились в 80 м от берега на глубине 2,5 м.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым, водолазы нашли три авиабомбы АО-10 весом по 10 кг, четыре осколочные бомбы SD-1 по 50 кг и три авиабомбы АО-2.4 по 2,5 кг.

Работы проводились в керченском поселке Опасное. Специалисты уже достали боеприпасы из воды, отвезли на полигон и там уничтожили.

Агентство со ссылкой на МЧС пишет, что в Крыму в 2020 году было уничтожено более 50 тыс. взрывоопасных предметов.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что у села Баштановка Бахчисарайского района Крыма была найдена немецкая 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.