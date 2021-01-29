Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации готовилась провокация с покушением на депутатов. Об этом он сообщил в пятницу, 29 января, на встрече со студентами республики.

«Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — привели его слова в «БелТА».

Он также рассказал, что за рубежом заинтересованы решением своих проблем, а не интересами белорусского народа.

«Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов — это тема», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что вопрос даже не в том, кто «подогревал» градус политизации общества в прошлом году, а в том, почему белорусы позволили себя «подогреть» и допустить разлад в стране.

«Суверенитет — это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», — подчеркнул белорусский лидер.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве. При этом итоги выборов в Белоруссии не признали США и страны Европы.