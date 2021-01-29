Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Мир
Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии
Сюжет:

Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в день его инаугурации готовилась провокация с покушением на депутатов. Об этом он сообщил в пятницу, 29 января, на встрече со студентами республики.

Без шума и с пылом: тайная инаугурация не спасла Минск от протестов
Вечером в столице на митинги вышли около 5 тыс. человек, ОМОН применил водометы с краской

«Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — привели его слова в «БелТА».

Он также рассказал, что за рубежом заинтересованы решением своих проблем, а не интересами белорусского народа.

«Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов — это тема», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что вопрос даже не в том, кто «подогревал» градус политизации общества в прошлом году, а в том, почему белорусы позволили себя «подогреть» и допустить разлад в стране.

«Суверенитет — это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», — подчеркнул белорусский лидер.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве. При этом итоги выборов в Белоруссии не признали США и страны Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021