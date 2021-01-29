РКН потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в YouTube

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на воспроизведение гимна России на видеохостинге YouTube.

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКН в пятницу, 29 января.

В ведомстве напомнили, что «гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав».

Блокировку видеохостингом российского гимна в РКН назвали «неприкрытым и недопустимым хамством» в отношении всех россиян.

Незадолго до этого пользователи YouTube стали массово жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть российский гимн. Сам видеохостинг утверждает, что у гимна якобы есть правообладатель — американская компания Broadcast Music Inc, пишет сайт kp.ru.

Похожая проблема на YouTube происходит и с композициями «Священная война» и «День Победы», которые якобы принадлежат американской The Orchard Music, сообщал телеканал «360» 28 января.

Отмечается, что еще в 2015 году YouTube «отдал» права на гимн России американскому музыкальному издательству The Harry Fox Agency, затем другой иностранной компании, а в 2018-м — американской UMPG Publishing. Летом 2020 года видеохостинг заявлял о принадлежности российского гимна пользователю TuneCore Publishing.

Согласно российскому законодательству, текст и мелодия гимна России не облагаются авторским правом, ведь они являются государственными символами страны.