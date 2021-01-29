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РКН потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в YouTube

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Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на воспроизведение гимна России на видеохостинге YouTube.

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«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКН в пятницу, 29 января.

В ведомстве напомнили, что «гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав».

Блокировку видеохостингом российского гимна в РКН назвали «неприкрытым и недопустимым хамством» в отношении всех россиян.

Незадолго до этого пользователи YouTube стали массово жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть российский гимн. Сам видеохостинг утверждает, что у гимна якобы есть правообладатель — американская компания Broadcast Music Inc, пишет сайт kp.ru.

Похожая проблема на YouTube происходит и с композициями «Священная война» и «День Победы», которые якобы принадлежат американской The Orchard Music, сообщал телеканал «360» 28 января.

Отмечается, что еще в 2015 году YouTube «отдал» права на гимн России американскому музыкальному издательству The Harry Fox Agency, затем другой иностранной компании, а в 2018-м — американской UMPG Publishing. Летом 2020 года видеохостинг заявлял о принадлежности российского гимна пользователю TuneCore Publishing.

Согласно российскому законодательству, текст и мелодия гимна России не облагаются авторским правом, ведь они являются государственными символами страны.

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