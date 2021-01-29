Абрамченко оценила ход работ по рекультивации челябинской свалки

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 29 января оценила ход работ по рекультивации челябинской городской свалки. По ее словам, все работы по благоустройству площадки будут закончены до конца текущего года, а отступления от графика быть не должно.

«Хочу назвать результаты рекультивации: на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, полностью прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель. Это конкретный пример положительного влияния нацпроекта «Экология» на качество жизни. Для более миллиона граждан и их семей этот объект станет настоящим живым пространством для рекреации», — сказала заместитель председателя правительства.

Абрамченко отметила, что впервые в России применен весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на объектах размещения бытовых отходов.

Что будет на месте свалки, предстоит решать жителям и экологам, подчеркнула зампред правительства. Кроме того, мощная корневая система деревьев будет удерживать склоны холма от оползания и не даст формироваться оврагам, заключила вице-премьер.

Организованная в 1949 году челябинская городская свалка полностью закрылась в сентябре 2018 года. Рекультивация на объекте ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» с 2019 года. Были проведены подготовительные работы и начато формирование тела полигона.

В 2020 году было полностью сформировано тело полигона, создано 1,4 км армогрунтовой насыпи для фиксации геометрии объекта, выполнены основные работы по устройству систем сбора фильтрата и биогаза.

В 2020 году стало известно, что в Красном Яре ликвидируют закрытую свалку. Об этом сообщили в минприроды Ульяновской области. Начать работы планируется в 2021 году, завершить — в 2023-м.