Массовые ограничения движения ввели на дорогах ХМАО из-за снега

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продолжили массово ограничивать движение на участках дорог. Причиной стали обильные снегопады.

Временное ограничение для движения грузовиков ввели на участке с 18 км по 128 км дороги Сургут–Нижневартовск. Кроме того, движение большегрузов ограничено на участке с 21 км по 91 км дороги Сургут–Лянтор. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Также ограничения действуют на автодороге «Север».

В Госавтоинспекции уточнили, что для всех видов транспортных средств закрыто движение от начала до 36-го км автодороги «Подъезд к городу Белоярский».

Ограничения на дорогах в Октябрьском районе и дороге «Югра» сняты.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о похолодании до –30 градусов в Свердловской области.