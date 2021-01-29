Псаки считает, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не сдерживался в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в пятницу, 29 января.

По ее словам, у главы американского государства были четкие цели, которые он был намерен обсудить в ходе разговора.

«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — рассказала она.

Телефонные переговоры Байдена и Путина прошли 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3)

После общения с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что продление ДСНВ не является достаточным шагом для реального укрепления глобальной безопасности. Замглавы ведомства отметил, что необходима систематическая работа по этому направлению.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако ранее США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.