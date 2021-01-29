Порядка 20 нарушителей границы задержали за сутки в Псковской области

За прошедшие сутки 28 января в Псковской области задержали за незаконное пересечение государственной границы около 20 иностранных граждан. Местные жители рассказали пограничникам о нарушителях на участке границы с Белоруссией.

В пограничном управлении ФСБ России по Псковской области Псковской ленте новостей рассказали, что среди нарушителей оказался мужчина, въезд которому на территорию РФ запрещен. В октябре 2020 года его привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Остальных нарушителей границы в период противовирусных ограничений привлекли к административной ответственности и наложили штрафы на общую сумму в размере 36 тыс. рублей.