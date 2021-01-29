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Почти 2,3 тыс. бездомных собак планируют отловить в Самаре

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Власти Самары начали поиск подрядчика, который займется отловом бездомных животных. До конца 2021 года необходимо поймать почти 2,3 тыс. собак.

Заявку опубликовал департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техническому заданию, отлову подлежат безнадзорные животные, у которых нет владельцев или неизвестен хозяин. Специалисты не смогут забирать собак, которые находятся на привязи. Об этом пишет НИА «Самара».

Заказчики указывают, что животные, подлежащие отлову, не должны пострадать или погибнуть. Кроме того, отлову не подлежат стерилизованные и чипированные животные, за исключением тех, которые проявляют агрессию. Также подрядчики не могут забирать собак при детях.

Отловленных животных представители подрядчика будут доставлять в питомники или приюты для осмотра ветеринарами и кастрации. После чипирования или нанесения несмываемой метки животных вернут на улицу. На проведение работ из городского бюджета выделят 27 млн рублей.

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