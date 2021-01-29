СМИ узнали о вспышке COVID-19 на американском эсминце «Чейфи»

Несколько десятков членов экипажа эсминца ВМС США «Чейфи» прибывшего 23 января с Гавайев в порт Сан-Диего больны COVID-19, однако масштабы эпидемии не судне держатся в тайне. Об этом сообщила 29 января газета Navy times.

«У меня было несколько разговоров с инженерами, и сейчас люди боятся, что мы не сможем вернуться на Гавайи <…> Нам никто ничего не сообщает», — рассказал изданию один из младших офицеров на условиях анонимности.

Кроме того, еще один младший офицер, пожелавший не раскрывать свое имя, сказал, что несколько поваров получили положительный результат теста на коронавирус, когда судно следовало из Гавайев в Сан-Диего, в результате около недели камбуз был закрыт. По сведениям, которые газета получила от своих источников, за последние дни несколько десятков матросов были уволены после положительных тестов на коронавирус или подтверждения их контактов с инфицированными.

Согласно документам, полученным газетой, 41 член экипажа из 350 получил положительный тест на коронавирус или контактировал с заболевшим.

Вместе с тем представители Третьего флота ВМС США подтвердили журналистам, что у нескольких членов экипажа «Чейфи» тесты на коронавирус дали положительный результат, но отказались уточнить точное число таких моряков.

«Корабль по-прежнему в состоянии выполнить свою миссию. Ни одного моряка из «Чейфи» не госпитализировали, и все [члены экипажа] с положительными результатами [теста на коронавирус] изолированы», — сообщил коммандер Шин Робертсон.

В конце апреля 2020 года более 60 человек заболели COVID-19 на борту эсминца ВМС США USS Kidd. Корабль тогда вошел в порт Сан-Диего, чтобы получить необходимую медицинскую помощь для экипажа, а также провести дезинфекцию судна.

Спустя несколько недель вспышка заболевания COVID-19 на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd была локализована.