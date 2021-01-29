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Нелегальную ледовую переправу закрыли в Омской области

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Сотрудники МЧС выявили нелегальную переправу в Большереченском районе Омской области. Специалисты выставили запрещающие знаки и ликвидировали выезд на лед.

Переправа была обнаружена во время патрулирования береговой линии Иртыша в районе села Такмык. Об этом сообщает ИА «Город55». Спасатели сообщили о переправе главе Такмыкского поселения, после чего движение было закрыто, чтобы не допустить провала автомобилей под лед.

На выезде на переправы была проведена обваловка снегом. Также на месте выставили знак о запрете движения.

МЧС провело с населением профилактическую беседу и напомнило, что движение разрешено только на официальных переправах.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае под лед провалился экскаватор. По предварительным данным, транспортное средство под тяжестью своего веса съехало вниз во время работ на береговой части пристани.

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