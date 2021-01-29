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Новую детскую инфекционную больницу откроют в Пскове 1 февраля

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В Пскове с 1 февраля начнет принимать пациентов новый корпус детской инфекционной больницы. Учреждение открылось 29 января.

Во время церемонии открытия главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что условия в новом корпусе отвечают всем современным требованиям. В частности, в нем предусмотрены совместные палаты для родителей, которые вынуждены остаться с детьми, пишет Псковское агентство информации.

Присутствовавший на открытии губернатор Михаил Ведерников напомнил, что в регионе инфекционную службу пришлось создавать с нуля. Так, за 2020 год удалось построить новую «инфекционку» с филиалами в Пскове и Великих Луках.

Детскую инфекционную больницу построили в Пскове силами министерства обороны России. С инициативой о возведении подобного медицинского учреждения глава Псковской области обратился к президенту России Владимиру Путину.

Новый корпус рассчитан на 60 мест. Он отвечает всем требованиям детского многофункционального медицинского центра. КТ-мероприятия там будут проводить детям от двух месяцев. Есть возможность делать им рентген и подключать к ИВЛ.

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