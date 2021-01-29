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В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
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В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада

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Украина продемонстрировала отсутствие независимости, введя санкции против России. С таким заявлением в пятницу, 29 января, выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах», — сказал он «РИА Новости».

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28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против российских юридических и физических лиц. При этом данные о том, кто мог войти в этот список, засекречены.

При этом МИД Украины было поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и ряда других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер, следует из указа президента Украины.

Цеков отметил, что его удивляет желание Киева добиться от западных стран аналогичных санкций в отношении РФ.

Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее в этот день выразил мнение, что введение Киевом новых санкций против Москвы говорит о слабой роли Владимира Зеленского.

По словам Безпалько, Зеленский «является марионеткой, как в руках международных сил, так и сил, которые оперируют им внутри Украины». Он добавил, что в решении украинского лидера ввести персональные санкции против юридических и физических лиц из России нет ничего удивительного, а все ожидания, связанные с приходом Зеленского к власти, «оказались несостоятельными».

Безпалько также высказал мнение, что Зеленский не проводит демократические реформы, чтобы улучшить отношения между Россией и Украиной, а своими действиями только усугубляет линию, которую вел его предшественник на посту президента Петр Порошенко.

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