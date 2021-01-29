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Минприроды назвало долю охвата россиян раздельным сбором мусора

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Охват населения России раздельным сбором мусора по состоянию на декабрь 2020 года составил 25,99%. Об этом сообщается на сайте Минприроды в пятницу, 29 января.

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Российский экологический оператор провел ежегодную инвентаризацию используемых технологий на объектах твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране и сформировал список предприятий, которые имеют наиболее высокие показатели по глубине обработки таких отходов.

В рамках инвентаризации проанализировали свыше 1,5 тыс. объектов обращения с ТКО из 84 субъектов РФ. По результатам сформировали перечень из 34 предприятий. Их эффективность по извлечению составила не менее 20% фракций вторичных материальных ресурсов.

Сейчас в России работает более 200 объектов обработки (сортировки) отходов, на которых применяются ручные и автоматизированные технологические линии. Доля автоматизированных линий увеличилась по сравнению с 2019 годом и составила в общей сложности более 50%.

Также был сформирован перечень оборудования, которое используется на объектах обработки ТКО, оценена его импортозависимость.

Кроме того, специалисты выяснили, как в субъектах производится сбор и накопление твердых коммунальных отходов. В 71 регионе частично реализовали переход на раздельное накопление таких отходов. Полный переход на раздельный сбор и транспортировку ТКО осуществили в Московском регионе. Инвентаризация объектов обращения с отходами и применяемых на них технологиях проводится компанией ежегодно.

В октябре 2020 года межрегиональное «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением о создании системы слежения за вывозом мусора.

Авторы идеи предложили с помощью специальной системы визуализировать маршруты мусоровозов, чтобы контролировать качество оказания услуги по вывозу ТКО. Система должна быть доступна надзорным органам и гражданам. Она призвана выявлять некачественное оказание услуг по вывозу таких отходов, анализировать нарушения.

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