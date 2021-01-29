Препарат для людей с диагнозом СМА закупит Башкирия на 68 млн рублей

Министерство здравоохранения Башкирии закупит препарат «Нусинерсен» или «Спинразу» для пациентов с диагнозом СМА (спинально-мышечная атрофия). Общая стоимость контракта составит 67,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии». Предложений от поставщиков ждут до 8 февраля.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», на данный момент в Башкирии такой диагноз поставлен 42 человекам. Пациенты нуждаются в лечении на протяжении всей жизни. Единственный препарат производят в США.

Стоимость одной дозы – порядка 8 млн рублей. В начале лечения больному необходимо шесть ампул в год, а далее – три ампулы каждые 12 месяцев.

В региональном минздраве ранее заявляли о нехватке средств в местном бюджете на обеспечение лекарствами всех пациентов с диагнозом СМА.