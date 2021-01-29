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«Известия» и РЕН ТВ стали лидерами по цитируемости в 2020 году

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Газета «Известия» по итогам 2020 года стала самым цитируемым печатным изданием, а РЕН ТВ чаще других каналов цитировали в соцсетях.

По версии Медиалогии, ресурсы МИЦ «Известия» возглавили рейтинг цитируемости СМИ за 2020 год

Газета «Известия» с большим отрывом от конкурентов завоевала первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания за 2020 год составил 33 832,38. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 25 333,24) и «Российская газета» (ИЦ: 13 167,58). Самыми цитируемыми темами года стали материалы «Известий», посвященные реформе системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, фиксированию цен на сахар и подсолнечное масло и др.

Тем временем телеканал РЕН ТВ с большим отрывом занял первое место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа в 2020 году. Индекс цитируемости телеканала составил 5 820 714. Самые цитируемые материалы: «6-я рота в тех горах лежит: 20 лет подвигу в Аргунском ущелье» и «Власти Сингапура отказались от зарплаты ради премий врачам».

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 60 млн человек, ТВ-аудитория — более 70 млн человек.

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