Сити-менеджер может появиться в Тамбове

Модель управления столицей Тамбовской области может быть изменена. Этот вопрос сейчас рассматривают в региональной администрации, сообщил ее глава Александр Никитин.

По его словам, по федеральному закону одна из моделей управления предусматривает введение должности сити-менеджера, кроме существующего главы города. Регион когда-то ушел от этой модели по причине спора и конфликтов. Однако другие регионы ее успешно применяют, и Тамбовская область вновь прорабатывает этот вопрос.

Как уточняет ИА «Абирег», контрактная система назначения сити-менеджера действовала в Тамбове с 2005 года, после отмены прямых выборов мэра. С 2015 года главу городской администрации избирают депутаты думы после конкурсного отбора.

Вопрос о новом градоначальнике стал актуален после того, как в отставку с этого поста ушла Наталия Макаревич. Сейчас эти обязанности временно исполняет Максим Косенков. В январе конкурс не состоялся, поскольку для участия были допущены всего два человека, один из них позже отказался.