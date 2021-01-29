Талибы понадеялись на вывод войск США из Афганистана до конца апреля
Талибы выразили надежду, что США выведут всех своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля. Об этом 29 января рассказал заместитель главы политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
Заместитель главы «Талибана» напомнил о договоренностях с американской стороной.
«Согласно договоренностям, все иностранные войска, включая американские, должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев. Поэтому сейчас остается около трех месяцев, чтобы завершить вывод. Большинство иностранных войск уже ушли из Афганистана, в настоящий момент несколько тысяч военных остаются там. Мы надеемся, что процесс будет завершен к концу апреля», — заявил Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
Станакзай также отметил, что талибы по-прежнему остается приверженными мирному процессу в Афганистане и делают всё возможное, чтобы «в Афганистан пришел мир».
Также заместитель лидера «Талибана» выразил надежду на то, что Россия сыграет позитивную роль в будущем развитии Афганистана.
28 января спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения «Талибан».
В ходе мероприятия Россия высказалась в поддержку запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.