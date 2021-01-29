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Талибы понадеялись на вывод войск США из Афганистана до конца апреля

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Талибы выразили надежду, что США выведут всех своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля. Об этом 29 января рассказал заместитель главы политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Заместитель главы «Талибана» напомнил о договоренностях с американской стороной.

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«Согласно договоренностям, все иностранные войска, включая американские, должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев. Поэтому сейчас остается около трех месяцев, чтобы завершить вывод. Большинство иностранных войск уже ушли из Афганистана, в настоящий момент несколько тысяч военных остаются там. Мы надеемся, что процесс будет завершен к концу апреля», — заявил Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Станакзай также отметил, что талибы по-прежнему остается приверженными мирному процессу в Афганистане и делают всё возможное, чтобы «в Афганистан пришел мир».

Также заместитель лидера «Талибана» выразил надежду на то, что Россия сыграет позитивную роль в будущем развитии Афганистана.

28 января спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения «Талибан».

В ходе мероприятия Россия высказалась в поддержку запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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