Международные рейсы возобновятся из нижегородского аэропорта с февраля

С 8 февраля из аэропорта Нижнего Новгорода снова начнутся перелеты в иностранные государства. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В штабе поддержали идею восстановления международных рейсов с теми государствами, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последнюю неделю не превышал 40, а темп прироста за 14 суток – 1%, пишет ИА «НьюсНН».

28 января сообщалось о возобновлении авиасообщения России с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Запланированы два рейса в неделю из Москвы в Афины и три рейса в неделю из Москвы в Сингапур.