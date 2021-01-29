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Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне

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Передача удерживаемых лиц со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможна на уровне частных лиц. Она должна проходить на государственном уровне. Об этом сообщил в пятницу, 29 января, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

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«Никакого обмена не было и в таком режиме, который предложен, не будет. Есть устоявшийся, проверенный годами режим обмена. Это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц», — сказал Кравчук в эфире украинского телеканала «Апостроф TV».

Он также добавил, что украинская сторона не препятствовала передаче удерживаемых в Донбассе лиц. Как отметил Кравчук, Украине не сообщили, кого именно народные республики намерены передать.

Ранее, 21 января, представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заявил, что ДНР и ЛНР передадут Украине четырех удерживаемых лиц.

Однако в тот же день Кравчук заявил, что процесс передачи украинских граждан из Донбасса председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку остановлен. Он отметил, что это произошло из-за того, что самолет парламентария не вылетел.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев должен стыдиться того, что согласованный по принципу «всех на всех» обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается.

До этого, 16 января, стало известно, что ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, точное их число не называлось. В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, отмечается в документе. Уточняется, что Киеву будут переданы люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против самопровозглашенных республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

Леонид Кравчук заявил, что Киев приветствует решение ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц.

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